Abd Hazine Bakanlığı Bütçe Açığını Açıkladı

BÜTÇE AÇIĞI VE PAZARA YANSIMALARI

ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına yönelik bütçe dengesi raporunu gün yüzüne çıkardı. Raporun verilerine göre, 1 Ekim 2024’te başlayıp 30 Eylül 2025’te sona erecek 2025 mali yılının sekizinci ayında, federal hükümetin bütçe açığı 316 milyar dolar olarak belirlendi. Bu dönemde piyasalardaki beklenti, 314,3 milyar dolarlık bir açık yaşanması yönündeydi. Geçen yıl mayıs ayında federal hükümet, 347 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bu durum, mayıs ayındaki bütçe açığının, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 oranında azaldığını ortaya koyuyor.

GELİR VE HARCAMALARDAN GÖRÜNTÜ

Federal hükümetin gelirleri, mayıs ayında yüzde 15 oranında bir artış göstererek 371 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde harcamalar ise yüzde 2 yükselerek 687 milyar dolara yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri doğrultusunda, mayıs ayında elde edilen gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 270 oranında bir artış ile 23 milyar dolara çıkması dikkatlerden kaçmadı.

2025 mali yılının sekizinci ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artışla 1 trilyon 365 milyar dolara ulaşmış durumda. Geçen yıl bu rakam 1 trilyon 202 milyar dolarda kalmıştı. Mali yılın ilk sekiz ayındaki gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 3 trilyon 482 milyar dolara yükselirken, harcamalar ise yüzde 8 artışla 4 trilyon 846 milyar dolara yükseldi.