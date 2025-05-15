Abd Hazine Bakanlığı’ndan Suriye Yaptırımları Adımı

SURİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X hesabı üzerinden Suriye ile ilgili yaptırımlara dair bilgi paylaştı. Bessent, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü zirvesine dair paylaşımını alıntılayarak, “Hazine Bakanlığı, Suriye’nin istikrara kavuşması ve barışa doğru ilerlemesi için yaptırımların hafifletilmesini sağlamaya yönelik adımlar atıyor.” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-ABD-SUUDİ ARABİSTAN-SURİYE GÖRÜŞMESİ

Orta Doğu turu çerçevesinde Riyad’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi ile ABD zirvesinden önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yüz yüze geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın katılım gösterdiği bu toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çevrim içi katılım sağladı. Bu görüşme, ABD ile Suriye arasında 25 yıl sonra gerçekleşen ilk lider düzeyindeki buluşma oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, toplantıda Trump’ın Şara’ya bazı çağrılarda bulunduğunu belirtti ve bunları; İsrail ile Abraham Anlaşmaları’nın imzalanması, “yabancı teröristleri” Suriye’den çıkarma, “terörist” olarak nitelendirdiği bazı Filistinlilerin sınır dışı edilmesi, DEAŞ ile mücadelede ABD’ye destek verme ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin kontrolündeki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi şeklinde sıraladı.

TRUMP’IN SURİYE POLİTİKASI

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyaretinden önce Oval Ofis’te gerçekleştirilen basın toplantısında, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda çeşitli çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlarla ilgili bir karar vermemiz gerekecek. Suriye’den yaptırımları kaldırabiliriz çünkü onlara yeni bir başlangıç imkanı vermek istiyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. Trump, Riyad’da düzenlenen Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü hatırlatarak, “Türk lider Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde benzer bir talebi oldu. Orta Doğu’daki diğer saygın arkadaşlarım da Suriye’deki yaptırımları kaldıracağımızı söylediler.” ifadelerini kullandı.