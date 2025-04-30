Abd Hazine Bakanlığı, Ukrayna İle Ekonomik Anlaşma Duyurdu

EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ile Ukrayna arasında yeni bir “ekonomik ortaklık” anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Bu anlaşma, ABD’ye, Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişim imkanı tanıyarak, bugüne kadar sağlanan askeri ve finansal desteğin karşılığını sunuyor. Bugün imzalanan “ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu” kurulmasına yönelik yapılan anlaşmaya dair detaylar paylaşıldı.

ÖNEMLİ DESTEĞİN DEVAMI

Yapılan açıklamada, Rusya’nın geniş çaplı işgali sırasında ABD halkının, Ukrayna’nın savunmasına sağladığı maddi ve mali desteğin önemine vurgu yapıldı. “Bu ekonomik ortaklık iki ülkeyi, ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kabiliyetlerimizin Ukrayna’nın ekonomik toparlanmasını hızlandırmasını sağlamak üzere birlikte çalışmak ve yatırım yapmak üzere konumlandırmaktadır.” ifadesi bu durumu özetliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğinde, Hazine Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu’nun (DFC), Ukrayna ile iş birliğini güçlendirmek için çalışacağı ifade edildi.

BARİŞ ÇABALARINA VURGU

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bu anlaşma Rusya’ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna’yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir.” dedi. Bessent, bu ortaklığın, hem ABD hem de Ukrayna vatandaşları arasında kalıcı barış ve refah sağlama bağlılığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Rusya’nın savaşını finanse eden ya da buna tedarik sağlayan hiçbir devlet ya da kişinin, Ukrayna’nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Söz konusu anlaşmanın, mevcut askeri ve finansal destek karşılığında ABD’ye Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişim sağladığı ifade edildi. Bessent, anlaşmanın gün içinde imzalanmasını beklediğini de duyurdu.