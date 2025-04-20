Abd Hazırlanıyor, Harekete Geçiyor!

HUSİLERİN YETKİLİSİ İLE GÖRÜŞME

Husilere ait SABA haber ajansına göre, Yemen Dışişleri Bakanı İbrahim el-Amir, başkent Sana’da Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) Başkan Yardımcısı Mari Yamashita ile bir araya geldi. Bakan Amir, “Yemen’in batısındaki el-Hudeyde kentinde Ras İsa Limanı’nın hedef alınması ve sağlık görevlilerinin bombalanması tam anlamıyla bir savaş suçudur ve araştırılması gerekir.” şeklinde konuştu.

ABD’NİN KARA HAREKATINA HAZIRLANMASI

Amir, temas bölgeleri ve kıyılardaki ABD hava saldırılarına dikkat çekerek, “Bu durum, ABD’nin, bir kara askeri harekâtına hazırlandığını ve yakıp yıkma politikası izlediğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, durumun kontrolden çıkmasına engel olunması gerektiğinin altını çizen Amir, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne (Antonio Guterres) durumun kontrolden çıkmaması için bir mesaj gönderiyoruz.” diyen Amir, olabilecek bir harekâtın “durumu tamamen istikrarsızlaştırma tehlikesi taşıdığını” belirtti.

YEMEN’E YAPILAN HAVA SALDIRILARI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Husiler, 7 Mart’ta yapmış oldukları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, bu sürenin dolmasıyla birlikte İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade ettiler. ABD Başkanı Donald Trump ise 15 Mart’ta Truth Social platformundan yaptığı paylaşımında, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini dile getirdi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtip, saldırılarına devam ettikleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da etkileyeceğini vurguladı.