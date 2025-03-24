ABD Heyeti Grönland’ı Ziyaret Edecek

ABD HEYETİNİN GRÖNLAND ZİYARETİ

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in eşi Usha Vance, Grönland’a bir ziyaret gerçekleştirecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı, ülkesinin topraklarına katma isteği doğrultusunda, ABD’li bir heyet adaya yöneliyor. Usha Vance’in başkanlık edeceği heyette, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Enerji Bakanı Chris Wright da yer alacak. Usha Vance’in Perşembe günü Grönland’a gitmesi bekleniyor; Cumartesi günü sona erecek ziyarette, adanın tarihi mekanlarını görecek ve burada yetkililerden bilgi alacak.

ULUSAL KIZAKLI KÖPEK YARIŞI

Vance’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Usha Vance ziyaretinde ulusal kızaklı köpek yarışına katılacak. Mike Waltz ve Chris Wright’ın Grönland’da ABD’ye ait Pituffik Uzay Üssü’nü ziyaret etmesi ve ABD’li yetkililerle görüşmesi planlanıyor. Bu ziyaretin, ABD’nin Grönland üzerindeki siyasi ve stratejik etkisini artırmayı amaçladığı öne sürülüyor.

BAŞBAKANIN TEPKİSİ

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD heyetinin adaya düzenleyeceği ziyareti “son derece saldırgan” olarak tanımladı ve Waltz’un heyette yer almasına tepki gösterdi. Egede, “Ulusal Güvenlik Danışmanı Grönland’da ne yapıyor? Tek amacı üzerimizde güç göstermek. Sadece Grönland’da bulunması bile şüphesiz Amerikalıların Trump’ın misyonuna olan inancını ve baskıyı artıracak” sözleriyle durumu eleştirdi.

TRUMP’IN GRÖNLAND İSTEĞİ

Donald Trump, 2019 yılında Grönland’ı satın almak istediğini dile getirmişti. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Ocak ayından bu yana Grönland’ı topraklarına katmak için istekli olduğunu vurguladı. ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Ulusal güvenlik için Grönland’a ihtiyacımız var. Bir şekilde bunu yapacağız” dedi. Grönland Başbakanı Egede, Trump’ın bu açıklamalarına yanıt vererek, Grönland’ın satılık olmadığını ve “saygı görmeyi” hak ettiklerini belirtti. Grönland, 300 yıldır Danimarka tarafından kontrol ediliyor ve 1953’ten bu yana özerk bir bölge olarak iç işlerinde bağımsızdır. Dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar ise Kopenhag tarafından alınmaktadır.