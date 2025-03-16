ABD-Husiler Gerginliği Sürüyor: Hegseth Açıklama Yaptı

ABD SAVUNMA BAKANI’NDAN HUSİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen’de Husilere karşı yürütülen saldırıların devam edeceğini bildirdi. Hegseth, “Husiler, ‘gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız’ dedikleri anda bu saldırılar sona erecek” dedi. Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlayan Yemen merkezli operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan Hegseth, Husilere yönelik saldırıların amansız bir şekilde süreceğini vurguladı.

HUSİLERİN DAVRANIŞI TEMELDE ULUSAL ÇIKARLARLA BAĞDAŞIYOR

Hegseth, “ABD’nin Husilere karşı yürüttüğü bu saldırılar, ulusal çıkarlarımızla doğrudan bağlantılı” diyerek, İran’ın uzun bir süredir Husilere destek verdiğini ifade etti. Ayrıca, Hegseth, “Artık geri çekilseler iyi olur” şeklinde bir uyarıda bulundu. Başkan Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma emrini verdiklerini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine yönelik hava saldırıları sonucunda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 101 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, Husiler, yapılan bu saldırıların sivilleri hedef almasının, kendilerine karşı çıkan halklara ve ülkelere yönelik Amerikan terörizminin bir başka örneği olduğunu belirtti. Saldırıların Yemen’in Filistin halkına destek verme tutumu nedeniyle düzenlendiği ifade edilirken, bu durumun Yemen’i Filistin’e destek vermekten alıkoyamayacağına dikkat çekildi. Husiler, 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdu.