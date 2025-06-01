ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Çin’in Bağlarını Endişe Verici Buluyor

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI NOEM’İN ÇİN’LE BAĞLAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Çin’in Harvard Üniversitesi’ne yaptığı finansmanların “endişe verici” olduğuna dikkat çekti. Fox News ile gerçekleştirdiği canlı bağlantıda, bu bağların uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, “Çin ile olan bu bağlar çok endişe verici.” dedi. Noem, Çinli öğrencilerin Harvard Üniversitesinde Çin destekli özel eğitim programlarına katıldığını belirtti.

FINANSMAN MİKTARLARI VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Bakan Noem, Çin’in Harvard’daki eğitim programlarına ne kadar para aktardığını tam olarak bilemediğini ancak “Yüzlerce milyon dolar” olduğunu ifade etti. Yabancı öğrencilerin yıllardır tam öğrenim ücreti ödediklerini, ayrıca hibeler ve özel katılımlar aracılığıyla Çin’in finanse ettiği programlardan yararlandıklarını aktardı. Noem, Çin’in ABD’de benzer ilişkiler geliştirdiği tek üniversitenin Harvard olmadığını, diğer üniversiteleri de incelediklerini bildirdi.

YABANCI ÖĞRENCİLERİN ETKİLERİ VE RİSKLERİ

Noem, görevini ABD’yi korumak olarak tanımlarken, yabancı öğrencilerin ABD üniversitelerinde eğitim almasına karşı olmadığını, ancak öğrendikleri bilgileri ABD’nin düşmanlarıyla paylaşmalarına karşı olduğunu belirtti. Bu çerçevede değerlendirilen öğrencilerin ve ülkelerinin “eylemlerini temizleyene kadar” yabancı öğrenci programına dahil edilmeyeceklerini dile getirdi. “Çin bu ülkeye sızdı. Eğer bu ülkeye öğrenmek için geldiyseniz, yabancı bir öğrenciyseniz ve fırsatı fark ettiyseniz, bu harika. Ama buraya gelip (öğrendiğiniz) bu bilgileri her gün bizi yok etmeye çalışan bir düşmana geri götürmeyin.” şeklinde konuştu.