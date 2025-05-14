ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Kongre Ziyaretini Eleştirdi

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI’DAN KONGRE ZİYARETİNE ELEŞTİRİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 9 Mayıs’ta New Jersey’deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) merkezini denetleyen Kongre üyelerinin ziyaretinin “kanunsuz” olduğunu ileri sürdü. Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, “Kongre denetiminin önemini anlıyorum. Ancak 9 Mayıs’ta yaşananlar denetim değil, siyasi bir gösteriydi. Bu davranış, güvenlik güçlerimizin, ajanlarımızın, personelimizin ve gözaltındaki kişilerin güvenliğini riske attı.” şeklinde görüş belirtti.

BARAHA GÖZALTI OLAYI

Noem, olay günü inceleme yapmak için orada bulunan Kongre üyeleri Bonnie Watson Coleman, Robert Menendez ve LaMonica McIver’a dikkat çekerek, “Bu davranış kanunsuzdu. Kongre üyeleri yasaların üstünde değildir, gözaltı tesislerine izinsiz giremezler.” dedi. Kongre üyelerinin önceden izin alması halinde merkeze girebileceklerini belirten Noem, “Federal kolluk kuvvetlerimize yönelik saldırılara rağmen yine de onlara tesis turu sağladık.” ifadesini kullandı.

NEWARK BELEDİYE BAŞKANI’NIN GÖZALTINA ALINMASI

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, 9 Mayıs’ta daha önce karşı olduğu ICE merkezinde, yanında bulunan yetkililerle birlikte denetim yapmak istediğinde ICE polisiyle tartışma yaşamış ve akabinde gözaltına alınmıştı. New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, Baraka’nın ICE merkezine izinsiz girdiğini ve ICE polisinin merkezden çıkmasına yönelik birçok uyarısını dikkate almadığını açıkladı. New Jersey’in Demokrat Valisi Phil Murphy, olayla ilgili yaptığı açıklamada Baraka’nın haksız yere tutuklandığını dile getirdi. Belediye Başkanı Baraka, gözaltı merkezinin faaliyet göstermesi için yeterli izinlere sahip olmadığı iddialarını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.