ABD İki Kişiyi Suçladı: Teknoloji Hırsızlığı

ABD YÖNETİMİ, İKİ KİŞİYİ ASKERİ TEKNOLOJİ KAÇIRMAYLA SUÇLADI

ABD yönetimi, İngiltere ve Çin uyruklu iki kişiyi, Çin’e askeri teknoloji kaçırma planları yapmakla ve ABD’li bir muhalifi “hedef almak” ile itham etti. ABD Adalet Bakanlığı, bu iki kişiye yönelik hazırlanan iddianameyi kamuoyuna açıkladı. İddianamede, 43 yaşında Çin asıllı Cui Guanghai ve 63 yaşında İngiliz asıllı John Miller’ın, ABD’nin askeri teknolojisini Çin’e kaçırma girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK AÇIK BİR SALDIRI

Aynı zamanda, Cui ve Miller’ın, Çin’in politikalarını eleştiren bir kişiyi hedef aldıkları ifade edilen iddianamede, “Bu hem ulusal güvenliğimize hem de demokratik değerlerimize yönelik açık bir saldırıdır.” denildi. İki kişinin suçlu bulunmaları halinde, 40 yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabileceği vurgulandı. Ayrıca, ABD’de bulunmayan bu kişilerin ülkeye getirilmesi için Sırbistanlı yetkililerle pazarlıklar yapıldığı bildirildi.

EYLEMLER 2023’TE BAŞLADI

Dava dosyalarına göre, Cui ve Miller, gerçekleştirdiği eylemler için Ekim 2023’te henüz Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile işbirliği içerisinde olduklarını bilmedikleri iki kişiyle temasa geçti. İddialara göre, bu kişilerle, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşıtı bir aktivistin protestosunu engelleme ve hassas askeri teknolojinin Çin’e ulaştırılması konuları üzerine görüşmeler gerçekleştirmişlerdi.