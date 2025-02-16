ABD ile Artık Barışı Konuşacağız

PESKOV’UN RÖPORTAJINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Peskov, “Rossiya-1” televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya’nın ABD ile olan ilişkileri ve Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu. Putin ile Trump’ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirirken, “Bu, artık sorunları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağımıza dair güçlü bir sinyal. Artık savaşı değil, barışı konuşacağız.” sözlerini dile getirdi. Eski ABD yönetimi ile diyaloğun eksikliğine dikkat çeken Peskov, Trump’ın sorunları diyalogla çözme yönündeki yaklaşımına değer verdiklerini ifade etti.

PUTİN VE TRUMP’IN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİ

Peskov, Putin ile Trump’ın yüz yüze görüşmesinin özel hazırlık gerektirdiğini aktardı. Ayrıca, Trump dahil herhangi bir devlet başkanının, eski Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı zaferinin 80. yıl dönümü için 9 Mayıs Zafer Günü’nde düzenlenecek etkinliklere katılımından memnuniyet duyacaklarını belirtti. Peskov, Trump’ın dilediği zaman Rusya’yı ziyaret edebileceğini vurguladı.

UKRAYNA MESELESİ VE MİNSK ANLAŞMALARI

Savaş öncesi Ukrayna meselesinin Minsk anlaşmalarıyla çözülmeye çalışıldığını hatırlatan Peskov, “Bu anlaşmalar uygulansaydı, Ukrayna bütün olurdu.” dedi. Batı’nın Rusya’yı aldatmaya çalıştığını ifade eden Peskov, Batı ile ilişkilerde söz konusu anlaşmalarla ilgili yaşadıkları tecrübeleri ve Kiev’in bağımsız hareket etmediğini dikkate alacaklarını kaydetti.