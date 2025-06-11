ABD İle Çin Anlaşması Duyuruldu

ANLAŞMA DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile varılan yeni ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Trump, anlaşmanın ABD’nin yüzde 55, Çin’in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını bildirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ticaret görüşmelerinin sonuçlandığını ancak nihai onayın kendisi ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den beklendiğini ifade etti.

ÇİN’İN ÜSTLENDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Trump, Çin’in gerekli tüm nadir toprak elementlerini sağlayacağına dikkat çekti. Ayrıca, Çinli öğrencilerin devam ettiği kolej ve üniversiteler dahil olmak üzere karşılıklı anlaşmalara değinerek, “Aynı şekilde, üzerinde anlaştığımız şeyleri biz de Çin’e sağlayacağız” dedi. Anlaşmanın genel çerçevesiyle birlikte, ticari ilişkilerin oldukça iyi bir noktada olduğunu vurguladı.