Abd İle Çin, Gümrük Vergilerini Düşürdü

ABD VE ÇİN GÜMRÜK VERGİLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

ABD ve Çin, sürpriz bir şekilde karşılıklı olarak uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay boyunca düşürme konusunda anlaşma sağladı. ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145’ten yüzde 30’a indirirken, Pekin de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125’ten yüzde 10’a çekecek. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, hafta sonu Cenevre’de Çin heyeti ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından düzenledikleri basın toplantısında bu gelişmeyi duyurdu.

SAĞLAM VE SAYGILI GÖRÜŞMELER

Bessent, Çin ile 90 günü kapsayan bir duraklama ve gümrük vergisi oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi adına mutabakata varıldığını belirtirken, her iki ülkenin de ayrışmak istemediğini vurguladı. Görüşmeleri “sağlam” ve “saygılı” olarak tanımlayan Bessent, “Fentanil konusunda atılacak adımlara yönelik çok sağlam ve verimli bir görüşme yaptık. Her iki tarafın da ayrışmak istemediği konusunda hemfikiriz.” ifadesini kullandı. Gelecekteki müzakerelere dair de “Çok iyi görüşmeler bekliyoruz, artık görüşmelerde Cenevre mekanizması var.” açıklamasını yaptı. Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise, ABD’nin Çin ile daha dengeli bir ticaret hedeflediğini belirterek, “ABD ve Çin için oldukça iyi bir sonuçla bitirdik.” dedi.

YENİ MEKANİZA KURULUYOR

Anlaşmanın detaylarında, ABD’nin 14 Mayıs itibarıyla fentanil de dahil olmak üzere Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün süresince yüzde 145’ten yüzde 30’a indirdiği, Çin’in de ABD mallarına koyduğu gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10’a düşüreceği ifade edildi. Ayrıca, Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerin devam etmesi için yeni bir mekanizma kurulacağı belirtildi.

YATIRIMCI GÜVENİ ARTMAKTA

ABD ve Çin heyetleri, hafta sonu İsviçre’nin Cenevre kentinde ticaret görüşmeleri amacıyla bir araya geldi. Her iki ülke de müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla detay vermedi. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret ihtilaflarında uzlaşması, borsalarda coşku yaratırken, dolar da birçok para birimi karşısında değer kazanıyor. Dolar endeksi şu anda 101,7 seviyelerindedir.

TARİFELER DEĞİŞİM SÜRECİ GEÇİRDİ

ABD ile Çin, gümrük tarifeleri konusunda restleşmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan’da, aralarında Çin’in de bulunduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getirmişti. Çin’in karşılık vermesiyle başlayan tarife krizi sonucunda, ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar yükseltmiş, Çin de ABD ürünlerine yüzde 125 oranında gümrük tarifesi uygulama kararı almıştı. Washington, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelemeye giderken, Çin’e yönelik tarifeler hemen yürürlüğe girmişti. Tırmanan ticari gerilim sonrası Amerikalı ve Çinli yetkililer, bu hafta sonu tarife müzakereleri için İsviçre’de bir araya gelmek üzere anlaşma sağlamıştı.