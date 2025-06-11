ABD İle Çin Ticaret Mutabakatı Sağlandı

ŞERİT YENİ BİR TİCARET ÇERÇEVESİ

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Cenevre’de Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesine dair “bir çerçeveye” ulaştıklarını açıkladı. Lutnick, Londra’da geçen iki gün süresince düzenlenen ticaret görüşmelerinin akabinde basın mensuplarının karşısına geçti. Cenevre’de varılan anlaşmanın yürütülmesi için bir çerçeveye varıldığını ifade eden Lutnick, “Dünyanın en büyük iki ekonomisi bir çerçeve için el sıkıştı. Başkan Trump’ın onayıyla bu çerçeveyi uygulamaya başlayacağız ve Çinliler Başkan Şi’nin onayını alacak” dedi.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

ABD’li ve Çinli yetkililerin Londra’daki görüşmelerine pazartesi günü başlandı. Çin’i temsilen Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD tarafından ise Ticaret Bakanı Lutnick, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer katıldı. Bu müzakereler, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin gölgesinde gerçekleşti. İki ülke arasındaki karşılıklı gümrük tarifeleri aşırı seviyelere çıkarak ABD’nin Çin’e yüzde 145, Çin’in de ABD’ye yüzde 125 oranında gümrük tarifesi uygulamasına neden oldu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET GELİŞMELERİ

Tırmanan ticari gerilimlerin ardından, geçtiğimiz ay ABD ve Çin yetkilileri, Cenevre’de gümrük tarifelerini 90 gün süreyle azaltma kararı aldı. Ancak Trump, 30 Mayıs tarihinde Çin’i Cenevre’de varılan anlaşmanın önemli bir kısmını ihlal etmekle suçladı. Trump, bu konuyu Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğini belirtti ve sorunun çözümünü umduğunu ifade etti. Washington yönetimi, Pekin’in uzlaşmaya rağmen nadir metallerin ihracatına koyduğu kısıtlamaları kaldırmadığını iddia ederken, buna karşılık olarak yapay zeka çiplerinin ihracatına kontrol getirerek, çip tasarımı için gerekli yazılımların Çin’e satışını durdurma kararı aldı. Ayrıca, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile ilişkili ya da kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıkladı.

İLK TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 Haziran’da iki ülke arasındaki karşılıklı tarife artışlarıyla gerilen ticaret ilişkilerini ele almak üzere ilk kez telefonda görüştü. Bu görüşmenin ardından tarafların, iki ülkeden heyetlerin Cenevre’de varılan mutabakatın yürütülmesi için çalışmalarına devam etme konusunda anlaştığı belirtilmişti.