ABD İle İran Müzakerelere Devam Edecek

ABD VE İRAN GÖRÜŞMELERİ NEDENİYLE BİR ARAYA GELDİ

ABD ile İran, Tahran’ın nükleer programına dair anlaşmazlıkları görüşmek amacıyla Umman’ın başkenti Maskat’ta bir araya geldi. Üç saat süren toplantının ardından, taraflar müzakerelere devam etme kararı aldı. Görüşmelere İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katıldı. Ummanlı arabulucuların desteğiyle gerçekleştirilen bu müzakerelerde, tarafların birbirlerinin pozisyonlarını daha iyi anlaması için diyaloğun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

GÖRÜŞMELER ZORLU GEÇTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerin zorlu ancak faydalı geçtiğini ifade etti. ABD ve İran, bir sonraki tur görüşmelerin tarih ve yerinin Umman tarafından belirleneceğini duyurdu. ABD’li yetkililer, dördüncü tur müzakerelerinin tamamlandığını ve sürecin devam edeceğini doğruladı.

NÜKLEER PROGRAM MÜZAKEREYE AÇIK DEĞİL

İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin müzakereye kapalı olduğunu bildirdi. ABD’nin İran’ın uranyumu zenginleştirmeyi durdurması yönündeki taleplerinin müzakerelerde ele alınmadığı belirtildi. İran, belirli sınırlamalar getirebileceğini ancak zenginleştirme ilkesinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

Trump, İran’a yönelik “azami baskı” politikasını sürdüreceğini ve diplomatik başarısızlık durumunda askeri seçeneğin masada olduğunu söyledi. Iran, ABD’nin kamuoyuna yaptığı çelişkili açıklamaların müzakere sürecine zarar verdiğini ifade etti. İki ülke, bir sonraki müzakere turunun yaklaşık bir hafta içinde gerçekleşeceğini duyurdu.