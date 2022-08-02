ABD ile kritik görüşme!

Amerika Birleşik Devletleri ile kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.

Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 savaş uçakları ile ilgili kritik bir görüşme gerçekleştirilecek.

ABD’den F-16 alımı ve modernizasyonu ile ilgili süreç hızlandı. Türk ve Amerikalı heyetlerin 4’üncü görüşmesi için gözler 15 Ağustos’a çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplantıda F-16’lara ilişkin teknik konular ele alınacak.

Ankara-Washington hattında F-16 müzakereleri devam ediyor. Heyetler, 4’üncü toplantısını Amerika Birleşik Devletleri’nde yapacak. Teknik konuların masada olacağı toplantıda, F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin detaylar ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, 15 Ağustos’ta, Amerika Birleşik Devletleri ile tekrar bir toplantı yapılacağını söyledi.

Beyaz Saray: Biden, Türkiye’nin F-16 talebini destekliyor

ABD ile F-16 müzakereleri çerçevesinde parlamenter diplomasi de devrede. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden heyetlerin, Yunan lobisinin provokatif faaliyet ve girişimlerine karşı Amerikan Kongresinde temaslarda bulunması bekleniyor.

Bakan Akar, Amerika’nın kurumsal bir tavır benimseyerek burada bu dedikodulara, dedikodu niteliğindeki girişimlere ve girdilere itibar etmeyip yıllardan beri müttefik olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TSK’ya karşı gerekli tavrı göstereceklerine inanmak istediklerini ifade etti.

Şartlı satışın kabul edilemeyeceğinin altı çizilecek

Görüşmelerde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklığa da vurgu yapılacak. Türkiye’nin tezleri anlatılacak, şartlı satışın kabul edilmeyeceğinin altı çizilecek.