ABD ile kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suriye konusunda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den askeri birliklerini çekeceğini açıklamasının ardından ABDli mevkidaşı Pompeo ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ABD’nin Suriye’deki askeri birliklerini çekme kararı ele alındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başkanlığım döneminde Suriye’de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ’ı yendik.” ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da “DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” şeklinde açıklama yapmıştı.

TRT