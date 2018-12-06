ABD ile kritik görüşme için tarih

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerçekleştirilecek Suriye Çalışma Grubu üçüncü toplantısı 7 Aralık Cuma günü yapılacak.

Türkiye ve ABD arasında kurulan Suriye Çalışma Grubu’nun üçüncü toplantısının yarın Ankara’da gerçekleştirileceği açıklandı. Dışişleri kaynakları, Türkiye ve ABD arasında Şubat ayında kurulan üç çalışma grubundan biri olan Suriye çalışma grubunun üçüncü toplantısını yarın Ankara’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantı ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara ziyareti sırasında gerçekleştirilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Jeffrey’nin 4-14 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Ürdün’ü ziyaret edeceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “Jeffrey Türkiye’de Türk liderler ve üst düzey yetkililerle Suriye’de istikrar ve güvenliğin geliştirilmesi konularını ele alacak” denildi. Jeffrey’nin ziyareti sırasında Türk yetkililerle çalışma grubu toplantısına katılacağı ve bu toplantıda Suriye’de devam eden krizle ilgili iki ülkenin güvenlik endişelerinin ele alınacağı kaydedildi.

TRT