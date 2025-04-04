ABD İle Ticaret Hedefi: 100 Milyar Dolar

ABD İLE TİCARET İLİŞKİLERİNE YENİ DİNAMİKLER GETİRİLİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yapılan açıklamalarda, “Gerçek olan o ki, ilave gümrük vergileri getirilen her ülkenin, ABD ile ikili bazda, ayrıca kendi piyasalarında ve ihracat pazarında ciddi karışıklıklar meydana gelebilecektir.” ifadesini kullandı. ABD tarifelerinde Türkiye’nin en düşük ilave vergi uygulanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Bolat, ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi ile gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda müzakerelerde bulunmak istediklerini belirtti.

GÜMRÜK VERGİLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR VE HEDEFLER

Bolat, ABD Başkanı Trump tarafından 2 Nisan 2025 tarihinde duyurulan yeni ticaret politikası kapsamında, “muhtelif ülkelere uygulanacak daha yüksek ilave gümrük tarifeleri” hakkında bilgiler verdi. Bu bağlamda, “ABD’nin yüksek dış ticaret açığı verdiği ve tarifeler gibi bazı engeller ile karşılaştığı ülkeler” için uygulanacak ilave vergilerin, ABD sanayisinin yeniden canlandırılmasını ve dış ticaret açığının azaltılmasını hedeflediğini ifade etti. Türkiye’nin uygulanan %10 oranında ilave gümrük vergilerine tabi olduğunu aktararak, diğer ülkelerle karşılaştırmalarda dikkat çekici farklılıklar olduğuna işaret etti.

TİCARETİN GELİŞİMİ İÇİN PLANLAR YAPILIYOR

Ayrıca, Türkiye’nin Uzak Ülkeler Stratejisi gibi kapsamlı eylem planları ile tekstil, hazır giyim ve makine sektörlerine yönelik yeni hazırlıklar yapacağını kaydeden Bolat, “Bu kapsamda, ülkemiz, önümüzdeki dönemde ABD’ye yönelik ticaret faaliyetlerini yoğunlaştıracak” dedi. ABD ile yürütülen ticaretin serbestleştirilmesi için fırsatlar oluşturulacağını belirtti.

GEREKEN DİYALOG VE TEMASLAR ARTTIRILIYOR

Ticaret Bakanı, Ocak ayından itibaren ABD yönetimiyle hayata geçirilen tüm kararları dikkatle izlediklerini ve çeşitli düzeylerde ABD ile diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanının ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından ticaret bakan yardımcısının ABD Ticaret Temsilcisi ile bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede ticari ilişkilerin yol haritasının belirlendiği kaydedildi.

HEDEF YENİ TICARET HACMİ ARTIŞI

Türkiye’nin ABD ile ticaret hacminin 2024 yılı itibarıyla %4,7 artarak 35,2 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğünü kaydeden Bolat, ABD’nin 2024 yılı ihracatındaki payının %6,2 olacağını ve ABD ile karşılıklı dış ticaretteki fazlanın 2,4 milyar dolar olacağını belirtti. Bu yapılanmaların, “kazan-kazan” diyaloğunun artırılması ve ticari ilişkilerin dengeli bir şekilde geliştirilmesi amacıyla atılacak adımlar olduğunu vurguladı.

“Bu verilere dayanarak, Türkiye olarak ABD ile gümrük vergilerinin kaldırılması için müzakereler yürütmek istiyoruz” diyen Bolat, ticaretteki olumsuz etkenlere rağmen durumu “kötünün iyisi” olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Ayrıntılar geliyor…