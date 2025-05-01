Abd İle Ukrayna Arasında Anlaşma İmzalandı

EKONOMİK ORTAKLIĞIN DUYURULMASI

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ile Ukrayna arasında bir “ekonomik ortaklık” anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Bu anlaşma, şimdiye kadarki askeri ve finansal desteğin karşılığında ABD’ye Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişim imkanı tanıyor. Bugün imzalanan “ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu” kurulmasına dair yapılan açıklamada, Rusya’nın gerçekleştirdiği geniş çaplı işgal süresince ABD halkının Ukrayna’nın savunmasına sağladığı önemli mali ve maddi destek vurgulandı. Açıklamada, “Bu ekonomik ortaklık iki ülkeyi, ortak varlıklarımızın, yeteneklerimizin ve kabiliyetlerimizin Ukrayna’nın ekonomik toparlanmasını hızlandıracak şekilde birlikte çalışmak ve yatırım yapmak üzere konumlandırıyor.” ifadelerine yer verildi.

ORTAKLIK VE BARIŞ SÜRECİNE YÖNELİK ÇABALAR

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğinde Hazine Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu’nun (DFC), program yönetimini tamamlayarak bu önemli ortaklığı ilerletmek için Ukrayna ile iş birliği yapacağı ifade edildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya dair değerlendirmesinde Trump’ın Rusya-Ukrayna arasında kalıcı bir barış sağlama çabalarına atıfta bulundu. Bessent, “Bu anlaşma Rusya’ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna’yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir.” dedi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ VE KISITLAMALAR

Bessent, Trump’ın ABD ile Ukrayna vatandaşları arasındaki bu ortaklığı, her iki tarafın da Ukrayna’da kalıcı barış ve refaha olan bağlılıklarını göstermek için tasarladığını belirtti. Ayrıca, Rusya’nın savaşını finanse eden ya da bu süreçte tedarik sağlayan hiçbir devlet veya kişinin Ukrayna’nın yeniden inşasından faydalanmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Söz konusu anlaşmanın, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD’ye Ukrayna’nın doğal kaynaklarına erişim imkanı tanıdığı belirtildi. ABD Hazine Bakanı Bessent, dünkü açıklamasında iki ülke arasındaki anlaşmanın gün içinde imzalanmasını beklediğini de dile getirmişti.