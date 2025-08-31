ABD, İNTEL’İN Yüzde 9,9’Hisini Aldı

ABD HÜKÜMETİNİN INTEL YATIRIMI

ABD hükümeti, Intel şirketinin yüzde 9,9 hissesine sahip oldu. Beyaz Saray, bu adımı “kritik teknoloji güvenliği” ile açıkladı. Wall Street Journal, olayın gelişimini detaylandırdı. Tarihsel olarak, ABD hükümetinin özel sektöre doğrudan yatırım yapması pek rastlanan bir durum değil; ancak geçmişte kriz dönemlerinde bazı istisnalar yaşandı. Özellikle 2008 finansal krizi sırasında devlet, bankalar ve otomotiv devlerine destek sağlamıştı. RAND analisti Jimmy Goodrich, “Çip üretme kapasitesi ulusal güvenlik kadar geçim meselesidir” diyerek Intel’e müdahalenin bu açıdan önemine dikkat çekti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE İLGİLİ BUGÜN

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Intel’in yüzde 9,9 hissesinin devlete devredildiğini bildirdi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “INTEL İÇİN SIFIR ÖDEDİM, DEĞERİ YAKLAŞIK 11 MİLYAR DOLAR” dedi. Yetkililer, Intel modelinin savunma şirketleri gibi başka alanlara da uygulanabileceğini belirtti. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, “Lockheed Martin gibi savunma devleri de sıradaki aday olabilir” ifadelerini kullandı. Ancak bu adımın temel nedeni hala belirsiz kalıyor: Çin ile rekabet mi hedefleniyor yoksa devletin özel sektörden değer “sıkıştırması” mı amaçlanıyor?

INTEL’İN ZOR GÜNLERİ

Intel, kişisel bilgisayar pazarında önemli bir yer edinmiş olsa da mobil çipler ve yapay zeka odaklı GPU pazarında geride kaldı. Üretim gücünü Tayvanlı TSMC’ye kaptırdı. Biden yönetimi, CHIPS Yasası kapsamında Intel’e 11 milyar dolarlık hibe ve savunma sözleşmesi sağladı. Ancak Intel, yeni müşteri bulmakta zorluk çekiyor ve Ohio’daki 28 milyar dolarlık fabrika yatırımını 2025’ten 2030’a ertelemiş durumda.

VERGİ Mİ, YATIRIM MI?

Wall Street Journal’a göre, Trump yönetimiyle gerçekleştirilen anlaşma, Intel için yeni bir kaynak yaratmıyor. Şirketin kalan 9 milyar doları alabilmesi için ABD’ye yüzde 9,9 hisse vermesi gerekiyordu. Uzmanlar, bu durumun hibeden çok “dolaylı bir vergi” olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Intel, daha önce CHIPS fonları için belirlenen üretim taahhütlerinden muaf hale geldi.

DEVLET KAPİTALİZMİNE DOĞRU MU?

ABD’nin Intel üzerindeki hisse alımı, piyasada “devlet artık hisse değerini korumak zorunda” beklentisi yarattı. Yatırımcılar, hükümetin Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerini Intel’den çip satın almaya yönlendirebileceğini düşünüyor. UBS analizi, “ABD hükümeti, şirketleri Intel’in döküm hizmetlerini kullanmaya zorlayabilir” vurgusunda bulundu. Bu durum, bazı uzmanlara göre, Çin tarzı devlet kapitalizmine geçişe işaret edebilir. Çin’de hükümet, stratejik şirketleri korumak için firmalara hangi tedarikçilerden mal alacaklarını dikte ediyor.

INTEL İÇİN SON FIRSAT MI?

Bernstein analisti Stacy Rasgon, Intel’in durumunu şu şekilde değerlendirdi: “Intel, ileri teknoloji çipleri yüksek hacimde, uygun maliyetle ve standartlara uygun üretebilirse müşteri kuyruğu kapısında oluşur. Ama başaramazsa, devlet baskısı da işe yaramaz.”