Abd, Irak’a Gitmeyi Önermiyor

ABD’DEN IRAK’A SERT UYARI

ABD, vatandaşlarını Irak’a “hiçbir nedenle” seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu olmayan hükümet personelinin ülkeden ayrılması için talimat verildiği hatırlatıldı. Seyahat önerisi, “Seyahat etmeyin” anlamına gelen 4’üncü seviyeye çekilerek kırmızı uyarı verildi.

SEYAHAT RESTRİKSİYONU VE GEREKÇELERİ

Açıklamada, bu kararın gerekçeleri arasında “terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, sivil kargaşa ve ABD hükümetinin Irak’taki vatandaşlarına ancak sınırlı ölçüde acil hizmet sağlaması” yer alıyor. Irak’a “hiçbir nedenle seyahat etmeyin” uyarısı yapılıyor. Ayrıca, Irak’taki ABD hükümet personelinden, sıkı güvenlik koşullarında yaşamaları ve çalışmalarının beklendiği belirtiliyor.

TERÖR RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Açıklamada, “Irak’ta terör şiddeti, terör saldırıları ve diğer faaliyet riski bulunmaktadır” ifadesine yer verildi. Bu nedenle, seyahat etmeyi düşünen kişilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.