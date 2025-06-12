ABD, Irak’taki Büyükelçiliği Tahliye Edecek

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÜVENLİK RİSKİ ARTMAKTA

ABD yönetimi, Irak’taki Büyükelçilikte görevli ve elzem olmayan personelin ve onların ailelerinin artan güvenlik riski nedeniyle tahliye edileceğini bildirdi. Yetkililer, tahliye kararının sebebine dair kesin bilgiler vermedi. Fakat, BBC’nin ABD’deki yayın ortağı CBS’e dayandırdığı habere göre, ABD’li yetkililere iletilen bir bilgi, İsrail’in İran’a bir operasyon düzenlemeye hazır olduğu yönündeydi. Yetkililer, bu durumun Amerikalılara bölgeden ayrılma tavsiyesinin kısmi nedeni olduğunu ifade etti ve ABD’nin Tahran’ın Irak’taki belirli Amerikan tesislerine karşı misilleme yapmasını beklediğinin altını çizdi.

İRAN’LA GÖRÜŞMELERİN DURAĞA GİRMESİ

Tahliye kararı, İran’ın nükleer programı konusundaki Washington ile yaptığı görüşmelerin duraklamasından sonra alındı. ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff’un ise Pazar günü İranlı yetkililerle yapılacak altıncı tur görüşmelere katılacağı bildirildi. Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, BBC’ye yaptığı açıklamada “Sürekli olarak tüm büyükelçiliklerimizdeki personel yapısını değerlendiriyoruz. Son analizlerimiz temelinde Irak’taki misyonumuzun ayak izini azaltmaya karar verdik” dedi.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE BASKI

Trump, Çarşamba günü Kennedy Center’da gazetecilere yaptığı açıklamalarda İran konusu üzerinde durarak, “tehlikeli bir yer olabileceğinden ve neler olacağını göreceğimizden” Amerikalılara bölgeyi terk etme tavsiyesinde bulunulduğunu belirtti. Trump, ayrıca ABD’nin İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğini tekrarladı ve “Buna izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Başkan Trump, Tahran ile nükleer silah geliştirilmesinin durdurulmasına yönelik bir anlaşma yapmayı umduğunu, fakat İran’ın uranyum zenginleştirmeye son vereceğine olan inancının azaldığını dile getirdi.

GÖRÜŞMELERİN KRİTİK AŞAMASI

Trump’ın geçen günlerde uzun süredir diplomatik bir yaklaşım yerine askeri saldırıyı savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 40 dakika süren ve “gergin” geçtiği belirtilen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Nükleer görüşmelerin kritik bir aşamaya geldiği bu dönemde ABD’nin yaptığı açıklamanın ne kadar taktiksel olduğu ya da gerçek kaygılardan mı kaynaklandığı belirsizliğini koruyor. İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, görüşmelerden sonuç alınamaması ve Trump’ın İran’a saldırı emri vermesi durumunda, ülkesinin bölgedeki ABD üslerine misillemede bulunacağını açıkladı.

TAHLİYE ONAYLARI VE ASKERİ VARLIK

Reuters’e göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kuveyt ve Bahreyn’deki Amerikan askerlerinin ailelerinin gönüllü tahliyesini onayladığını ifade etti. Pentagon verilerine göre, Irak’taki üslerde yaklaşık 2.500 Amerikan askeri bulunuyor.