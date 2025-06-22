ABD İran’a Saldırıyı Kınıyoruz

GUTERRES’TEN ENDİŞE VEREN AÇIKLAMALAR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, ABD’nin İran’a gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, “Bugün ABD’nin İran’a karşı güç kullanımından ciddi şekilde endişe duyuyorum. Bu, zaten uçurumun kenarında olan bir bölgede tehlikeli bir tırmanıştır ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdittir.” şeklinde konuştu.

BARİŞ YOLUNUN DİPLOMASİ OLDUĞUNU VURGULADI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yapılan saldırının ardından yaptığı açıklamada, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığını belirtti. “Bu durum siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçlar doğurabilir. Üye Devletleri, gerginliği azaltmaları ve BM’nin şartı ve diğer uluslararası hukuk kuralları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum.” ifadelerini kullandı. Guterres, bu tehlikeli zamanda kaos sarmalına kapılmamanın önemine dikkat çekti ve “Askeri bir çözüm yok. İlerlemenin tek yolu diplomasidir. Tek umut barıştır.” sözleriyle barış için diplomasi çağrısını yineledi.