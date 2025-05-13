ABD, İran’a Yeni Yaptırımlar Uyguladı

ABD YENİ YAPTIRIMLAR UYGULUYOR

ABD, İran’ın nükleer araştırmalarına bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulamaya karar verdi. Dışişleri Bakanlığı, İran’ın nükleer projeleriyle ilgili olarak hedef alınacak kişi ve kuruluşlarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, İran’ın Savunma Araştırmaları ve İnovasyon Kurumu’na (SPND) bağlı bazı kişi ve kuruluşların yaptırım listesine alındığı belirtildi.

HEDEFTEKİ İSİMLER

Açıklamada, SPND’ye bağlı “Şehit Kerimi Grubu”nun lideri Muhammed Rıza Sıddıki Sabir’in, “nükleer patlayıcı cihazların geliştirilmesine yönelik araştırma ve testleri içeren projelerle bağlantılı” olduğu ifade edildi. Ayrıca, nükleer bilimci Ahmed Hakikat Teleb’in, bilimsel uzmanlığını İran’ın nükleer araştırmaları için kullandığı vurgulandı. Teleb’in, SPND’de üst düzey bir yetkili olarak nükleer araştırmalar üzerinde çalışan İranlı araştırmacılarla koordinasyon sağladığı belirtildi.

ŞİRKETLER YAPTIRIMLISTESİNDE

Ayrıca, SPND ile uzun süreli bir bağlantısı olan Muhammed Rıza Mehdipur’un “Şehid Çamran Grubu”nun başkanı olduğu ve nükleer ile patlayıcı araştırmalarına destek verdiği bilgisi verildi. Yaptırım listesine alınan kuruluşlar arasında, SPND’ye bağlı “Fuya Pars Prospective Technologists” (Ideal Vacuum) şirketinin de bulunduğu açıklandı. Şirketin, nükleer silah araştırma ve geliştirme amacıyla ekipmanları yabancı tedarikçilerden temin etmeye ve yerli olarak üretmeye yönelik çalışmalar yaptığı kaydedildi.

NEDEN YAPTIRIM UYGULANIYOR?

Söz konusu kişi ve kuruluşların, “kitle imha silahlarının yayılmasına maddi katkıda bulunan veya maddi katkıda bulunma riski taşıyan faaliyet veya işlemlerde bulunmak ya da bulunmaya teşebbüs etmek” gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı aktarıldı. Bu adımın, İran’ın nükleer silah geliştirme çabalarını sınırlamayı amaçladığı ifade edildi.