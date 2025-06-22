ABD, İran’da Nükleer Tesisler Vurdu

ABD’NİN İRAN’A YAPTIĞI OPERASYON

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan hava kuvvetlerinin İran’da bulunan üç nükleer tesisi hedef aldığını duyurdu. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerinin vurulduğunu açıkladı.

OPERASYONUN BAŞARISI

Trump, Amerikan uçaklarının İran hava sahasını başarılı bir şekilde terk ettiğini ifade ederek bu operasyonu “çok başarılı bir saldırı” olarak tanımladı. Ayrıca, Amerikalı bir yetkili, bu bombalama işlemi sırasında B-2 bombardıman uçaklarının kullanıldığını belirtti.

İsrail, 13 Haziran tarihinde İran’a yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. O tarihten bu yana iki ülke karşılıklı bombardımanlar yapıyor. İsrail, ABD’nin bu saldırılara katılmasını destekleyen çağrılarda bulunuyordu. Trump, 18 Haziran tarihinde İran’a karşı saldırı olasılığı hakkında “Bunu yapabilirim de yapmayabilirim de… Kimse ne yapmak istediğimi bilmiyor” demişti.