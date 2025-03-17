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ABD-İran Gerilimi Yemen Saldırısı Sonrası Arttı

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM ARTARAK DEVAM EDİYOR

ABD’nin Yemen’deki Husilere yönelik saldırısının ardından Washington ve Tahran arasındaki gerilim oldukça yükseldi. Trump, Husilere destek verdiği iddia edilen İran’ı açık bir şekilde tehdit ederken, bir ABD’li yetkili de “Yemen’i ölümcül şekilde vuracağız. İran’a olası bir harekat da masada.” açıklamasını yaptı.

İRAN’DAN CEVAP GELİYOR

İran Hava Kuvvetleri, ABD’ye ait bir casus uçağının hava sahalarına girmesi üzerine, bu uçağı etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki gerginliğin ne denli derinleşebileceğini gösteriyor.

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