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Abd, İran’ın Nükleer Tesislerini İmha Etti

ABD’NİN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRI

ABD, 10. günde savaşa dahil olarak İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini 6 sığınak delici mühimmat ve 30 Tomahawk füzesiyle imha ettiğini bildirdi. Üç nükleer tesis arasında en kritik öneme sahip olan Fordo, 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurulurken, diğer iki tesisin yok edilmesinin Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesi ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Beyaz Saray’DAN GÖRÜNTÜLER

İran’a yönelik bu saldırı, dünyada tedirginlik yaratırken Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran saldırısını izlediği anlara ilişkin fotoğraflar paylaştı. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, “Make America Great Again” (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapka takan Trump, saldırıyı “Durum Odası”nda ekibiyle birlikte takip etti.

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