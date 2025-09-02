Haberler

Abd, İran Petrolünü Yaptırım Listesine Ekledi

ABD YÖNETİMİNDEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD yönetimi, İran petrolünün Irak menşeli olarak pazarlanması nedeniyle bir nakliye ve gemi ağını yaptırım listesine eklediğini duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından İran petrolü kaçakçılığı dolayısıyla bir nakliye ve gemi ağına yaptırım uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu ağın İran petrolünü gizlice Irak petrolüyle karıştırarak ticaret yaptığını vurgulandı ve bunun yaptırımlardan kaçınmak amacıyla yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı belirtildi.

İRAN’IN ETKİSİNİN ENGELLENMESİ GEREKEN BİR KONU

Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak’ın teröristler için ‘güvenli bir sığınak’ haline gelmemesi gerektiğini belirterek, bu amaçla ABD’nin İran’ın ülkedeki etkisini engellemek için çalıştığını aktardı. Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak, İran’ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflatacaklarını ifade etti. Ayrıca, “İran’dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran’ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Yangın Haliliye’de Kontrol Altına Alındı

Haliliye'deki bir manavda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi ise henüz netlik kazanmadı.
Ula’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi.

