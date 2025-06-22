ABD, İsrail’den Tahliye Uçuşlarına Başladı

ABD’NİN İSRAİL’DEKİ TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLADI

ABD’nin İsrail’deki vatandaşlarına yönelik uyarılarının ardından tahliye süreci başladı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’de yaşayan ve tahliye edilmek isteyen Amerikalıların geri dönüş işlemlerinin başladığını duyurdu. İsrail ile İran arasındaki gerilim ikinci haftasına girerken, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Mike Huckabee konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TAHLİYE SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Büyükelçi Huckabee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dışişleri Bakanlığı, İsrail’den yardımlı kalkış uçuşlarına başladı” şeklinde bilgi verdi. Huckabee, tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşlarının resmi form doldurarak sürece katılabileceklerini dile getirdi. Ayrıca, tahliye sürecine dair bilgi verirken güvenlik uyarılarına da yer verdi. Huckabee, Amerikalıların en yakın bomba sığınağı veya güvenli bölgelerin yerini önceden öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.

ARTAN GERİLİM VE ABD’NİN TAHLAKİ PLANI

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile İran arasındaki gerilim nedeniyle ve Başkan Donald Trump’ın ABD’nin çatışmaya müdahil olma olasılığını değerlendirmesi üzerine tahliye planlarını devreye soktu. Bakanlık, bölgedeki Amerikalıların güvenli bir şekilde ayrılabilmesi için destekli tahliye uçuşlarının organize edildiğini bildirdi.