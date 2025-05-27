ABD, İsrail’e Yeni Yardım Uçağı Gönderdi

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka altında tutulan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail’in en önemli destekçisi olan ABD, bugüne kadar yeni bir yardım uçağı daha gönderdi. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’den, Gazze’de soykırıma devam eden Tel Aviv yönetimine askeri mühimmat taşıyan 800. uçağın İsrail’e ulaştığı bilgisi veriliyor.

ABD’DEN AĞIR YARDIM

ABD, 7 Ekim tarihinden itibaren İsrail’e zırhlı araç, mühimmat ve cephane de dahil olmak üzere 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silah gönderdi. Gazze’de yaşanan katliama ortak olmakla eleştirilen ABD’nin gönderdiği askeri malzeme, toplamda 800 uçak ve 140 gemi seferi ile İsrail’e taşındığı açıklanıyor.

SİLAH YARDIMI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 54 binden fazla Filistinli hayatını kaybetmesine rağmen, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Tel Aviv’e silah ve askeri ekipman yardımları sürüyor. ABD, verdiği silah desteği nedeniyle Gazze’deki katliamlara ortak olmakla suçlanıyor.