ABD, İsrail ile İran çatışmasına katılmayabilir

ABD’NİN SAVAŞA KATILIMI AN MESLESİ

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, ABD’nin İran’a karşı bu gece savaşa katılmasının söz konusu olduğunu bildirdi. Televizyona bilgi veren üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine saldırmaya hazırlandığını açıkladı. Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN’ın bir başka üst düzey yetkilisine dayandırdığı habere göre, Tel Aviv, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarda İsrail’e destek vereceğini değerlendiriyor. Haberde, Trump’ın İran’a karşı daha saldırgan bir politika izlemeye başlamasına vurgu yapıldı.

TRUMP’IN ROLÜ VE ORTA DOĞU’DAKİ ASKERİ VARLIK

Yetkili, “Trump’ın 21. yüzyılın en önemli güvenlik olayında kenara çekilen biri değil, İran rejiminin devrilmesinde rol oynayan biri olarak hatırlanmak isteyeceğini” belirterek, ABD’nin yakında İran’a karşı bir saldırıya katılacağını iddia etti. Bunun yanı sıra, ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını artırmaya yönelik adımlar atıyor. Adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayanan haberlerde, ABD ordusunun bölgeye daha fazla savaş uçağı göndereceği ve halihazırda bölgede bulunan savaş uçaklarının görev sürelerini uzatacağı bildirildi. Söz konusu uçaklar arasında F-16, F-22 ve F-35 tipi savaş uçaklarının olduğu aktarıldı. Yetkililer, bu konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunun altını çizdi.

ASKERİ GÜÇ VE GEMİ HAREKETLİLİĞİ

ABD’nin Orta Doğu’da yaklaşık 40 bin askerden oluşan büyük bir askeri gücü bulunuyor. Bu güç, hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve savaş gemilerini kapsıyor. Ayrıca, USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu, İsrail ile İran arasındaki artan gerginlik nedeniyle Orta Doğu’ya doğru yol alıyor. Nimitz’in bu bölgeye zamanında ulaşabilmesi için daha önce planlanan liman ziyaretinin iptal edildiği aktarıldı. Nimitz’in, bölgedeki diğer uçak gemisi Carl Vinson ve filosunun görevini devralması planlanıyor. Ancak, Carl Vinson’un bölgeden ne zaman ayrılacağına dair net bir tarih yok, bu nedenle iki uçak gemisi grubunun bir süre boyunca Orta Doğu’da eş zamanlı faaliyet göstermesi muhtemel görünüyor.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR VE SİVİL KAYIPLAR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ile ordu komuta kademesine yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birkaç üst düzey komutan ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybederken, toplamda 224 sivil can kaybı yaşandığı bildirildi. İran ordusunun, İsrail’e balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise 24 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke, İsrail’i kınadı.