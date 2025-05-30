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ABD, İsrail’in Ateşkes Önerisini Onayladı

ABD’NİN ATEŞKES ÖNERİSİ ÜZERİNE GELİŞMELER

ABD, İsrail’in Gazze’de ateşkes önerisini imzalamış olduğunu duyurdu. Bu bilgiyi içeren Beyaz Saray açıklamasında, Hamas’ın hâlâ bu öneriyi kabul etmediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

HAMAS’IN TUTUMU VE YENİ TASLAK

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla sunulan ateşkes taslağını teslim aldığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, önerinin mevcut durumda Hamas’ın ilgili birimleri tarafından “sorumluluk bilinciyle” incelendiği belirtildi. Açıklamada, verilecek yanıtın “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde” olacağı vurgulandı.

NETANYAHU’DAN ONAY BEKLENİYOR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yapılan son görüşmeler sonrası, en son öneriyi kabul edeceği bildirildi. Bu bağlamda, Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze’de geçici ateşkes konularının görüşüldüğü kaydedildi.

Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki gerginliğin sürmesi ve sadece iki taraf arasında değil, aynı zamanda uluslararası camiada da dikkat çekmeye devam ediyor.

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