ABD, İsrail’in Gazze’de Ateşkes Teklifini İmzaladı

NETANYAHU’UN KABULÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceği ifade edildi. İsrail medyasında çıkan haberlere göre, Netanyahu’nun İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede, Witkoff’un sunduğu öneriyi kabul edeceklerini ailelere aktardığı belirtildi.

A.B.D. ATEŞKESİ İMZALADI

ABD, İsrail’in Gazze’deki ateşkes önerisini imzaladığını bildirdi. Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, Hamas’ın henüz bu öneriyi kabul etmediği ve müzakerelerin sürdüğü kaydedildi.

HAMAS’IN DEĞERLENDİRMESİ

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla kendilerine sunulan yeni ateşkes taslağını aldığını duyurdu. Hamas’tan yapılan açıklamada, teklifin şu anda ilgili birimlerince “sorumluluk bilinciyle” gözden geçirildiği belirtildi. Açıklamada, verilecek cevabın, “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” vurgulandı. Ayrıca, Hamas’ın bölgede adil ve kapsamlı çözüm için yapıcı çabaları değerlendirmeye açık olduğu aktarıldı.

TASLAĞIN İÇERİĞİ

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonu, ateşkesin bizzat ABD Başkanı Trump tarafından açıklanacağını ve ABD’nin kalıcı bir ateşkes için kararlı olduğunu iddia etti. Hamas’ın, İsrail’in savaşı yeniden başlatmasını önlemek için ABD’den “kalıcı ateşkes” garantisi talep ettiği kaydedildi. Taslakta, “kalıcı ateşkes” müzakerelerinin “geçici ateşkes” süresince devam edeceği ancak savaşın sonlandırılması ve “ateşkesin kalıcı hale getirilmesi” konusunda bir garanti verilmediği dikkat çekti.

ÖNERİLER VE MADDELER

Teklifin maddeleri arasında; ateşkes süresinin 60 gün olarak belirlenmesi, İsrailli esirlerin serbest bırakılması, insani yardım akışının sağlanması, İsrail askeri saldırılarının durdurulması, İsrail ordusunun yeniden konuşlanması gibi hususlar yer alıyor. Ayrıca, kalıcı ateşkes görüşmelerinin hemen başlaması ve tarafların karşılıklı bilgi paylaşımı gibi önemli noktalar öneriler arasında yer aldı.

ABD’NİN ÜMİTLİ DURUMU

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Oval Ofis’te düzenlenen etkinlikte, Gazze’deki olası ateşkes süreci hakkında yürütülen değerlendirmelerde bulunmuştu. Witkoff, “Geçici bir ateşkes ve uzun vadeli bir çözüm sağlanması konusunda iyi hislerim var.” ifadelerini kullandı. Hamas’ın ise ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze’de bir ateşkes için genel çerçeve üzerinde anlaşıldığını duyurduğu aktarıldı.