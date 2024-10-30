“ABD, İsrail Ve Hizbullah Arasında Ateşkes Teklifi”

ABD’DEN HIZLANDIRILMIŞ ATEŞKES TEKLİFİ

Reuters haber ajansı, iki farklı kaynağa dayandırdığı raporunda, ABD’nin İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah Hareketi arasında 60 günlük bir ateşkes sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynak ve Lübnan uzmanı bir üst düzey diplomat, bu iki aylık sürenin 2006 yılında kabul edilen ancak büyük ölçüde hayata geçirilmeyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı Kararı’nın tam anlamıyla uygulamaya geçilmesi için kullanılacağını ifade etti.

Ateşkese Ulaşma Çabası

Diplomat, “Ateşkese ulaşma yönünde ciddi bir çaba var, ancak bunun uygulanması hala zorlu.” açıklamasını yaptı. Diğer bir kaynak ise İsrail’in, Hizbullah’ın anlaşmayı ihlal etmesi durumunda hava saldırıları gerçekleştirme hakkını elinde tutabilmesi için baskı yaptığını belirtti. ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği Sözcüsü Sama Habib, teklif hakkında gelen bir soruya “1701’in tam olarak uygulanmasını ve sınırın her iki tarafındaki hem İsrail hem de Lübnan vatandaşlarının evlerine geri dönmelerini sağlayacak bir diplomatik çözüm arayışında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyoruz.” yanıtını verdi.

BM’NİN 1701 SAYILI KARARI

BM’nin 2006 yılında kabul ettiği 1701 sayılı Karar, Lübnan-İsrail sınırında barışın tesis edilmesi amacıyla Hizbullah’ın Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesini ve Güney Lübnan sınır bölgesinin Lübnan devletine ait olanlar dışındaki tüm silahlardan ve askerlerden arındırılmasını öngörüyor.

Biden’ın Danışmanları İsrail’e Gidecek

ABD merkezli haber sitesi Axios’un üç kaynağa dayandırdığı bilgilere göre ABD Başkanı Joe Biden’ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Lübnan konusunda bir anlaşma sağlamak amacıyla yarın (perşembe) İsrail’e gitmeyi planlıyor.