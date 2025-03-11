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ABD-Kanada Arasında Vergi Krizi Tırmanıyor

VERGİ SAVAŞI KIZIŞIYOR

ABD ile Kanada arasındaki vergi gerilimi artıyor. Kanada’nın Ontario eyaleti, ABD eyaletlerine sağladığı elektrik için yüzde 25 oranında ek bir ücret uygulayacağını duyurdu. Bu adım, ABD tarafından karşılık buldu.

ABD’DEN MİSİLLEME AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyana ek olarak yüzde 25’lik bir gümrük vergisi getirileceğine dair talimat verdi. Yarın sabah itibarıyla uygulamaya girecek yeni tarife, toplamda yüzde 50’ye varacak. Trump, Kanada’yı “dünyanın en yüksek gümrük vergilerini uygulayan ülkelerinden biri” olarak nitelendirdi.

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