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ABD-Kanada Sınır Güvenliği İçin Anlaşma Sağlandı

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KONUŞMALARDA YENİ GELİŞMELER

Trudeau, sosyal medya hesabı X üzerinden konu ile ilgili bir paylaşım yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Trudeau, Kanada’nın 1,3 milyar dolarlık sınır planını hayata geçireceğini aktarıyor.

SINIR GÜVENLİĞİNE YENİ YATIRIMLAR

Trudeau, sınırın güvenliğini yeni helikopterler, teknoloji ve personel ile güçlendireceklerini belirtiyor. Ayrıca, Amerikalı ortaklarla birlikte koordinasyonu artıracaklarını ve fentanil akışını engellemek amacıyla kaynakları çoğaltacaklarını söylüyor.

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