ABD kapanacak mı? Beyaz Saray’dan açıklama

Vaka sayısındaki artış nedeniyle kapanma yaşanacağı iddia edilen Amerika Birleşik Devletleri’nden açıklama geldi.

Psaki kapanmaya gerek olmadığını duyurdu.

Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC’de vakalar, salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45’ten fazla artarken, vaka sayıları da yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.