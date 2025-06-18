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ABD Kapatma Kararı Aldı

KUDÜS’TEKİ BÜYÜKELÇİLİK GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’teki İsrail Büyükelçiliği’ni geçici bir süre için kapattığını açıkladı. Açıklamaya göre, bu karar, İsrail ile İran arasındaki gerginlikler ve İsrail İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uymak amacıyla alındı. ABD’nin Kudüs Büyükelçiliği ve Tel Aviv’deki konsolosluk bölümü, bugün itibarıyla cuma gününe kadar kapalı kalacak.

PERSONELİN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK TALİMAT

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, tüm ABD hükümet çalışanları ve aile üyelerinin, aksi belirtilene kadar ikametgahlarında ve yakınlarında kalmaya devam etmeleri yönünde talimat verdi” denildi. Bu durum, personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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