ABD, Kaşıkçı suçlamalarını reddetti

ABD'den Cemal Kaşıkçı ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği iddialarını yalanladı.

Washington Post’un haberine göre, Macaristan’da temaslarda bulunan Pompeo, ABD’nin Budapeşte Büyükelçiliğinde gazetecilerle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı, Demokrat Senatör Tim Kaine’in geçen hafta “Washington yönetiminin Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesine yardım ettiği” yönündeki suçlamasının hatırlatılması üzerine, “Senatör Kaine tamamen hatalı. Amerika bir cinayeti örtbas etmiyor.” ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD’nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmasının devam edeceğini ifade ederek, “Bunun üzerinde özenle çalışıyoruz. Başkan bu konuda çok net, daha net olamazdı. Daha fazla bilgi edindikçe tüm müsebbipleri sorumlu tutmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Mike Pompeo, ziyareti kapsamında ayrıca, son aylarda Çin-Avrupa Birliği-Kanada üçgeninde gerilimin artmasına neden olan Çinli teknoloji ve telekomünikasyon devi Huawei meselesini gündeme getirdi.

Pompeo, Macaristan’ın bağımsız bir ülke olduğunu ve kendi kararlarını kendisinin vereceğini belirtirken, Huawei’nin bu ülke şebekelerindeki varlığının, Macaristan’ın çıkarına kullanılmayacak şekilde vatandaşlarının mahremiyetinin ortadan kalkması gibi riskler içerdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca, Huawei’nin varlığının ABD’nin Macaristan’da iş yapmasını zorlaştırdığını, bu konudaki endişelerini Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile paylaştığını kaydetti.

TRT