ABD, Kripto Desteğini Artırıyor

KÜRESEL KRİPTO PAZARINDA ABD’NİN ETKİSİ

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ulusal kripto stoğu oluşturma planları doğrultusunda, kripto varlıklara yönelik desteğini artırması, dünyada benzer adımların atılmasına neden oluyor. Richard Teng, birçok ülkede ABD’nin bu yöndeki çabalara örnek alındığını belirtiyor. Bu durum, Binance’in 2023’te 4,3 milyar dolar ceza ödemesi ve kurucu ortağı Changpeng Zhao’nun hapis cezasıyla sonuçlanan yasal sorunlarının ardından kripto para ekosistemindeki konumunu yeniden belirlemesinin bir başka işareti.

BINANCE’IN ROLÜ VE DANISANLIK HİZMETLERİ

Binance, farklı hükümetler ve egemen varlık fonlarına, kendi kripto rezervlerini nasıl oluşturacaklarını gösterme konusunda rehberlik yapıyor. Ayrıca, ülkelerin kripto para birimlerini düzenleyecek yasal çerçeveleri geliştirmelerine yardımcı oluyor. Teng, görüştükleri ülkelerin isimlerini belirtmemekle birlikte, şirkete “oldukça çok sayıda” ülkenin danıştığını ifade ediyor. Bu durum, ABD’nin kripto para piyasasına yönelik daha destekleyici bir yaklaşım sergilediği bir zamanda gerçekleşiyor.

ABD’NİN İLERİDE OLDUĞU VURGUSU

Trump yönetiminin ulusal kripto stoğu oluşturma planları, diğer ülkeleri benzer yöne teşvik ediyor. Teng, ABD’nin kripto alanında “çok daha ileride” olduğunu vurguluyor. Bu stratejik değişim, Binance’in zorlu bir düzenleyici süreçten geçmesinin ardından sahne alıyor. 2023 yılında şirket, kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle ilişkili ABD cezai suçlamalarını kabul etmiş ve 4,3 milyar dolardan fazla ceza ödemişti. Ayrıca, Binance kurucusu Changpeng Zhao görevinden ayrılarak dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÖRÜŞMELERİN SONUCU BELİRSİZLİĞİNDE

Wall Street Journal’ın kaynak gösterdiği son rapor, Binance yöneticilerinin ABD Hazine yetkililerinden, borsanın kara para aklamayla mücadele kurallarına uyumunu denetleyen gözlemcinin görevinin sonlandırılmasını talep ettiklerini ortaya koydu. Ancak bu görüşmelerin sonuçları hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.