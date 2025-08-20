ABD Kripto ETF’lerinde Çıkışlar Artıyor

ABD KRİPTO ETF PİYASASINDAKİ BÜYÜK ÇIKIŞLAR

ABD kripto ETF piyasasında meydana gelen büyük çıkışlar, kurumsal yatırımcıların risk algısındaki değişiklikleri ortaya koyuyor. SoSoValue verilerine göre, BlackRock’ın IBIT fonu sıfır akım kaydederken, Fidelity’nin FBTC ve FETH fonları toplamda 400 milyon doların üstünde çıkış yaşadı. Uzmanlar bu durumu, yatırımcıların kar satışları ve hazine bonolarına yönelmesi olarak değerlendiriyor. ABD’deki spot Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ETF’leri de dikkate değer çıkışlar bildiriyor.

SPOT BITCOIN VE ETHEREUM ETF’LERİNDEKİ ÇIKIŞLAR

SoSoValue verilerine göre, spot Bitcoin ETF’leri, Invesco’nun BTCO fonunun henüz açıklanmamış verileri hariç tutulduğunda toplamda 523 milyon dolar günlük net çıkışla karşı karşıya kaldı. Salı günü Fidelity’nin FBTC fonu 246,9 milyon dolar değerinde negatif akım görüp, Grayscale’in GBTC’si 115,53 milyon dolar net çıkış bildirdi. Bitwise, Ark & 21Shares’dan gelen fonlar da büyük net çıkışlar yaşadı. Spot Ethereum ETF’leri ise toplam 422,3 milyon dolar değerinde net çıkışlar bildirdi ve bu çıkışlardan Fidelity’nin FETH fonu 156,32 milyon dolar negatif akım ile öncülük etti. Grayscale’in ETHE’si 122 milyon dolar net çıkışa sahipken, Grayscale Mini Ethereum Trust 88,5 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

ANALİSTLERİN GÖRÜŞLERİ

BTC Markets’ta kripto analisti Rachael Lucas, “ABD spot kripto ETF’leri lansmanlarından bu yana en büyük geri çekilmelerinden bazılarını yaşadı.” yorumunda bulundu. Lucas, “Bu çıkışların büyüklüğü kurumsal konumlandırmada bir kayma öneriyor.” diyerek, fonların kârları son yüksek seviyelerden kilitlemek amacıyla nakit ya da hazine bonolarına yeniden tahsis edilmesi gerektiğini veya yenilenen enflasyon endişeleri ve Fed’in politikası etrafındaki belirsizlikler nedeniyle daha geniş bir risk azaltma tepkisi yaşandığını belirtmekte. Lucas, ETF çıkışlarının hem BTC hem de ETH üzerinde gerçek bir satış baskısına dönüştüğünü vurguladı.

PİYASADA BELİRSİZLİK VE BEKLENTİLER

Yatırımcılar, başlangıçta Fed’in eylül ayında faiz oranlarını düşürmesini beklerken, geçen haftaki sıcak üretici fiyat endeksi piyasada güveni belirli bir seviyeye kadar zayıflatmış durumda. Yatırımcılar, temmuz ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günkü Jackson Hole’deki konuşması gibi daha fazla makro sinyal bekliyorlar.