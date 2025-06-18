Abd Kudüs Büyükelçiliği Geçici Olarak Kapalı

ABD’NİN BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’teki İsrail Büyükelçiliği’ni geçici olarak kapattığını açıkladı. Bu karar, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ve İsrail İç Cephe Komutanlığı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda alındı. Bugünden itibaren, Kudüs Büyükelçiliği ve Tel Aviv’deki konsolosluk bölümü, cuma gününe kadar kapalı kalacak.

ÇALIŞANLARA GÜVENLİK TALİMATI

Büyükelçilikten yapılan resmi açıklamada, “ABD Büyükelçiliği, tüm ABD hükümet çalışanları ve aile üyelerinin, aksi belirtilene kadar ikametgahlarında ve yakınlarında kalmaya devam etmeleri yönünde talimat verdi” denildi. Bu durum, güvenlik endişeleri nedeniyle alınmış bir önlem olarak değerlendiriliyor.