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Abd, Kuzey Kore Füze Denemelerini Kınadı

KUZey KORE’YE AİT BALİSTİK FÜZE DENEMELERİ KINANDI

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son balistik füze denemelerini kınadığını duyurdu. INDOPACOM’un yaptığı açıklamada, “ABD bu eylemleri kınıyor ve Kuzey Kore’yi daha fazla hukuka aykırı ve istikrarsızlaştırıcı eylemden kaçınmaya çağırıyor” ifadesine yer verildi. Yapılan açıklamada, bu füze denemelerinin, ABD askerleri veya toprakları ile bölgede bulunan müttefikler için “bir tehdit” oluşturmadığı bildirildi.

KÜRESEL GÜVENLİKTEKİ RİSKLER

Kuzey Kore’nin füze denemeleri hakkında Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamalarına atıfta bulunuldu. Ülkenin Wonsan bölgesinden, yerel saatle 08.10 ile 09.20 arasında birkaç kısa menzilli balistik füze, Japon Denizi’ne (Doğu Denizi) fırlatılmıştı. Füzelerin, kuzeydoğu yönüne doğru ilerleyerek, en yüksek 100 kilometre irtifaya ulaştığı bildirildi. Füzeler, havada yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek denize düşmüştü.

JAPONYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Japonya Savunma Bakanlığı, söz konusu füzelerin tamamının ulusal Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) dışına düştüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor ve Kuzey Kore’nin askeri faaliyetlerinin izlenmeye devam etmesini sağlayan bir çerçeve oluşturuyor.

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