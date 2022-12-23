ABD: Kuzey Kore, Rusya’ya silah sattı

Amerika Birleşik Devletleri’nden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah sattığını söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore’nin, Rus paralı asker şirketi Wagner’a Ukrayna’daki savaşta kullanılmak üzere silah sattığını söyledi. Pyongyang yönetimi ve Wagner ise iddiayı yalanladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Kirby, “Wagner, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarını desteklemek için dünya çapında silah tedarikçileri arıyor.

Geçtiğimiz ay Kuzey Kore, Wagner tarafından kullanılması için Rusya’ya piyade roketleri ve füzeleri teslim etti” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kore’nin askeri teçhizatın parasını ödeyen Wagner’e ilk silah teslimatını tamamladığını doğrulayabiliriz” diyen Kirby, Wagner’in Ukrayna’da her ay 100 milyon dolardan fazla para harcadığını belirtti. Kirby, “Wagner’e teslim edilen malzeme miktarının Ukrayna’daki savaş dinamiklerini değiştirmeyeceğini değerlendiriyoruz. Ancak Kuzey Kore’nin daha fazla askeri teçhizat tedarik etmeyi planladığı konusunda kesinlikle endişeliyiz” şeklinde konuştu.

KUZEY KORE VE WAGNER’DEN YALANLAMA

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Kuzey Kore’nin Rusya ile arasında hiçbir zaman gerçekleşmemiş olan “silah ticareti” konusundaki ilkeli duruşunun değişmediği ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen, Wagner’in başında bulunan Rus iş adamı Yevgeny Prigozhin de Kirby’in iddiasını “dedikodu ve spekülasyon” olarak nitelendirdi. Prigozhin, Kirby’nin varsayımlara dayalı açıklamalar yapma alışkanlığı olduğunu ifade ederek, “Kuzey Kore’nin uzun süredir Rusya’ya herhangi bir silah tedarik etmediğini herkes biliyor. Bu yönde çaba bile gösterilmedi. Bu nedenle Kuzey Kore’den silah temini, dedikodu ve spekülasyondan başka bir şey değildir” dedi.