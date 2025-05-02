Dünya

Abd, Kuzey Kore’ye Gitmeyin Uyardı

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KUZEY KORE’YE SEYAHAT YASAKLARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını Kuzey Kore’ye gitmeme konusunda uyararak önemli bir tavsiye yayımladı. Bu uyarıda, özellikle haksız yere tutuklanma, uzun süreli gözaltı ve keyfi uygulamalar gibi ciddi risklerin devam ettiği ifade ediliyor. Açıklamada, “Kuzey Kore hükümeti geçmişte ABD vatandaşlarına yönelik keyfi giriş-çıkış yasakları; sınır dışı etmeler, tutuklamalar ve benzeri uygulamalarda bulunmuştur. ABD hükümeti, tutuklanan vatandaşların serbest bırakılacağına dair güvence veremez” denildi.

PASAPORT KISITLAMALARI

ABD’nin Pyongyang’da bir diplomatik temsilciliği bulunmadığı için, vatandaşlar doğrudan destek alamıyor. Bu durumda, İsveç’in büyükelçiliği, ABD’nin koruyucu gücü olarak devreye giriyor. Ancak ABD makamları, bu dolaylı temsilin yetersiz kalabileceğinin altını çizerek “güvenliğiniz garanti altında değil” uyarısını yapıyor. Ayrıca, yeni karar doğrultusunda ABD pasaportlarının Kuzey Kore’de kullanımı ciddi şekilde kısıtlandı. Bakanlık, özel izin alınmadıkça bu pasaportların ülkeye giriş, transit geçiş ya da seyahat amacıyla geçerli olmayacağını duyurdu.

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