ABD: Lavrov’un açıklamaları uyarılarımızı kanıtlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Lavrov’un açıklamasının ilhak uyarılarını kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Batı’nın uzun menzilli füze sevkiyatıyla Rusya’nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceği açıklamasının, ABD’nin yaptığı “Rusya, Ukrayna topraklarını ilhaka hazırlanıyor.” uyarısını kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi.

Price, düzenlediği günlük basın toplantısında, Lavrov’un verdiği bir röportajda, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla Rusya’nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceği açıklamasını değerlendirdi.

Lavrov’un burada ABD’nin bilmediği bir şeyi söylemediğini belirten Price, “Beyaz Saray’daki meslektaşım (John Kirby) daha dün Rusya’nın Ukrayna topraklarını ilhakı planladığı konusunda uyarıda bulundu. Bu topraklara Herson ve Zaporijya’nın dahil olduğunu söyledi. Bugün Lavrov, bizim yaptığımız bu uyarıyı resmen teyit etti.” ifadesini kullandı.

Price, Rusya’nın açık bir şekilde ilhak planını ilerlettiğini belirterek bu durumun da Ukrayna’daki savaşın hukuksuzluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Beyaz Saray ve Lavrov ne demişti?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında “Rusya’nın Ukrayna’da daha çok toprağı ilhak etme niyetinde olduğuna dair elimizde yeterli kanıt, istihbarat ve kamuya açık bilgi var.” ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray: Rusya Ukrayna’nın bazı topraklarını ilhaka hazırlanıyor

Lavrov ise, Rus Ria haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul’da mart ayında müzakerelerin yapıldığını anımsatarak “İstanbul’da müzakereciler görüştüğünde, bir coğrafya vardı. Şimdi ise coğrafya başka. Şimdi sadece Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri değil, Herson, Zaporijye ve bazı diğer bölgeler de söz konusu. Bu konudaki süreç tutarlı ve ısrarlı şekilde devam ediyor.” demişti.

Lavrov, sözlerine şu şekilde devam etmişti:

“Batı, durumu kötüleştirmek isteğiyle HIMARS (ABD üretimli Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi) dahil Ukrayna’ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapıyor. Bu halde coğrafi hedefler, mevcut çizgiden ileriye doğru değişecek. Bu nedenle (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy’nin veya onu değiştirecek başka birinin kontrol edeceği alanlarda, topraklarımıza ve bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlere tehdit oluşturacak silahın bulunmasına izin veremeyiz.”