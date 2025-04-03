ABD’li Bakan Misilleme Yapmayın Dedi

MİSİLLEME UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin etkileri devam ederken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ten önemli bir açıklama geldi. Bir televizyon kanalına konuşan Bessent, ticaret ortaklarının Trump’ın gümrük vergilerine karşı misilleme yapmamalarını tavsiye etti. “Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmayın” diyen Bessent, “Arkanıza yaslanın, olanları kabul edin. Bakalım nasıl olacak. Çünkü misilleme yaparsanız, gerginlik olur. Eğer misilleme yapmazsanız, bu zaten zirve noktası” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

TRUMP YENİ GÜMRÜK VERGİLERİNİ DUYURDU

Öte yandan, Donald Trump, ABD’ye uygulanan yüksek gümrük vergileriyle ilgili olarak yeni tarifelerin devreye gireceğini açıkladı. “ABD’ye ithal edilen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 oranında vergi uygulayacağız. Yurtdışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız” şeklinde konuşan Trump, “Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin” ifadelerini kullandı. Trump, “ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız” dedi.