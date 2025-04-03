ABD’li Bakan Ticaret Misillemesi Uyardı

GÜMRÜK VERGİLERİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin etkileri devam ediyor. Bu konuda ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in yaptığı açıklamalar merakla takip ediliyor. Bessent, bir televizyon kanalında, Ticaret ortaklarına yönelik önemli uyarılarda bulundu.

ÇİFTE STANDART UYARISI

Bessent, “Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmayın” dedi. Ayrıca, “Arkanıza yaslanın, olanları kabul edin. Bakalım nasıl olacak. Çünkü misilleme yaparsanız, gerginlik olur. Eğer misilleme yapmazsanız, bu zaten zirve noktası” şeklindeki değerlendirmesiyle ticari gerilimlere dikkat çekti.

TRUMP YENİ VERGİLERİ DUYURDU

Trump, ülkesine uygulanan yüksek gümrük vergileri karşısında yeni tarifeler getireceğini belirtmişti. “ABD’ye ithal edilen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 oranında vergi uygulayacağız. Yurtdışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız” dedi. Ayrıca, yabancı liderlere hitaben, “Kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin” ifadelerini kullandı. Son olarak, “ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız” vurgusunu yaptı.