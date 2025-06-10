ABD’li Büyükelçi Huckabee İddiaları Yalanladı

MİKE HUCKABEE’NİN AÇIKLAMALARI

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin düşmesini önlemek amacıyla koalisyon ortağı Ultra-Ortodoks (Haredi) partileri ikna etme çabalarına yönelik iddiaları yalanladı. Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Meclisi (Knesset) üyelerini etkilemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığını belirtti. Büyükelçi, İsrail hükümetini seçmenin ABD’nin veya kendi görevleri arasında olmadığını savunarak, kendisinin amacının İsrail halkının seçeceği hükümetle işbirliği yapmak olduğunu ifade etti.

İSRAİLDEKİ ASKERİ İHTİYAÇ VE HAREDİLERİN DURUMU

Huckabee, İsrail’in hem bilginlere hem de askerlere ihtiyacı olduğunu, ancak bu dengeyi kendisinin belirleyemeyeceğini dile getirdi. ABD’nin bakış açısından parlamenter sistemin anlaşılamadığını öne süren Huckabee, ABD’nin devam eden “bir savaş” esnasında, Husilerin saldırıları ve İran’dan gelebilecek bir nükleer tehdit altında bir hükümeti istikrarsız olarak değerlendirebileceğine dikkat çekti. Knesset üyelerine görüşmesinde tavsiye veya talimat vermediğini iddia eden Huckabee, “Bilginler ve askerler arasındaki çatışmanın, hepsinin aşina olduğu, zor seçimlerle karşılaşan ve bunları çözmenin bir yolunu bulan Kral Süleyman tarafından en iyi şekilde çözüldüğünden bahsettim.” dedi.

HAREDİLERİN ASKERLİK DURUMU ÜZERİNE TARTIŞMALAR

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekmekle birlikte, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır tartışılıyor. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten itibaren devam eden saldırılar sebebiyle asker ihtiyacı artış gösterdi. Ateşkesi ihlal ederek saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç daha belirgin hale geldi. Ordunun, savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Geçen yıl asker ihtiyacının artmasıyla, askerlikten muaf olan Ultra-Ortodoks gençlerin orduya alınmasına yönelik tartışmalar, İsrail’in en fazla tartışılan konularından biri halini aldı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024’te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının hukuki dayanağının olmadığını belirtti ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar verdi. Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor ve zorunlu askerliğe karşı çıkıyor, hayatlarını Tevrat çalışmalarıyla geçirdiklerini öne sürüyor. Netanyahu’nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan’a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasasının çıkarılması için baskıda bulunuyor. Bu çerçevede bir aydır meclis oylamalarını boykot ederek hükümetin karar almasını engelliyor ve Netanyahu’yu sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyor. Muhalefet partileri ise, 11 Haziran’da Knesset’in feshi için bir tasarı sunacaklarını açıkladı ve hükümetteki Haredi partilerin tasarıya destek vereceklerini bildirdi. Knesset’in feshedilebilmesi için yasa tasarısının üç oylamada kabul edilmesi ve Meclis Komitesi’nden onay alması gerekiyor. Son günlerde İsrail basını, Huckabee’nin Haredi vekillere hükümetin düşmesini engellemek için baskı yaptığı yönünde iddialarda bulunmuştu.