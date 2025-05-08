ABD’li Kardinal Prevost Papa Oldu

PAPA SEÇİMİ VE TARİHİ GELİŞME

Vatikan’da gerçekleştirilen 3’üncü oylamada, ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost papa olarak seçildi. Böylece Prevost, tarihteki ilk ABD’li papa olma unvanını kazanarak Papa 14’üncü Leo adını aldı. Hristiyan Katolik Kilisesinin merkezi olan Vatikan’da, papalık seçiminin ikinci günüdeki oylama sonucunda yeni papa belirlendi. Sistina Şapeli’nde beyaz dumanın yükselmesi sonrası, Aziz Petrus Meydanı’nda çanların çalmasıyla birlikte, 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi’nin yeni liderinin seçilişi dünyaya duyuruldu.

PAPA’DAN TARİHİ AÇIKLAMA

Yeni papanın belli olmasıyla birlikte Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalıktan “Viva il Papa” (Çok yaşa Papa) tezahüratları yükseldi. Tarihteki ilk ABD’li papa olarak bilinen Kardinal Robert Francis Prevost’un 69 yaşında olduğu belirtildi. Pervost, ayrıca Katolik Kilisesi’nin 267’inci papası olarak kayıtlara geçti. Papalık elbisesini giyen Prevost, Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan meydandaki kalabalığı selamladı ve onlara İtalyanca olarak “Barış sizinle olsun” dedi. Papa 14’üncü Leo, konuşmasının başlangıcında selefi Papa Francis’e saygılarını ileterek, “Papa Francis’in Roma’yı kutsayan o nazik sesini kulaklarımızda tutalım. Papa Francis, Paskalya sabahı Roma’yı kutsarken, tüm dünyayı da kutsamıştı. Benim de bunun devamını getirmeme izin verin. Tanrı hepimizi koşulsuz seviyor. Kötülük galip gelmeyecek” ifadelerini kullandı.

KİLİSE İÇİN BİRLEŞME DAVETİ

Konuşmasında inananları şefkat ve sevgilerini göstermeye davet eden Papa Leo, Katolik Kilisesi’nin de köprüler ve birlik inşa etmesi gerektiğini vurguladı. “Hep birlikte misyoner bir kilise olmayı hedeflemeliyiz. Köprüler ve diyalog kuran bir kilise” diyerek, bütünlük mesajı verdi. Kariyerinin önemli bir kısmını Güney Amerika’da misyoner olarak geçiren Prevost, son olarak Vatikan’da piskopos atamalarından sorumlu ofisin başında bulunuyordu. Daha önceki bir röportajında, kendisini halen misyoner olarak gördüğünü belirtmişti. İki günlük konklav süresince kendisini seçen kardinallere teşekkür eden Papa, Güney Amerika’daki görevinde kendisine yardım eden çalışma arkadaşlarına da İspanyolca teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kardinal Prevost’un papa seçilmesiyle ilgili olarak, “Kardinal Robert Francis Prevost’u, papa olarak seçildiği için kutluyorum. İlk ABD’li Papa’nın bu şekilde ortaya çıkması büyük bir onur. Ne heyecan verici bir gelişme ve ülkemiz için büyük bir onur. Papa 14’üncü Leo ile tanışmayı dört gözle bekliyorum. Bu, çok anlamlı bir an olacak” şeklinde konuştu. Diğer yandan, eski Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından yeni papanın belirlenmesi için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, papalık seçimi için yapılan toplantıya (Konklav) 7 Mayıs’ta Sistina Şapeli’nde başlamıştı.